Martin Helme: Tarand ei saanud mingeid kehavigastusi, miks politsei ta provokatsiooni ei uuri?

Ta oli ka pahane politsei peale, kes lükkas eile tagasi EKRE avalduse, kus heideti europarlamendi liikmest Indrek Tarandile ette ebaseaduslikku käitumist esmaspäevasel meelavaldusel.

Helme sõnul käitub politsei väga kummastavalt. „Me tegime ka Tarandi peale avalduse ja saime ühe päevaga vastuse, et mingit seaduserikkumist seal ei olnud, ühtegi asjaolu uurimata. Näha on, et siin üritatakse poliitilist klaperjahti korraldada inimestele, kes proovisid takistada seaduserikkumist.

Siiski ta nõustus, et EKRE meeleavaldajad läksid üle piiri. „Ma olen nõus, et meelavalduse osalejad oleksid võinud rohkem enesekontrolli evida ja kogu olukorra jätta turvameestele. Aga kõik ju saavad aru, et neid provotseeriti,“ protestis ta siiski.

Helme kinnitas, et tema meelest pole Tarandil suurt alust kaevata EKRE meeleavaldajate peale.

„Ma lisaks siia, et mitte mingeid kehavigastusi Indrek Tarandil ei olnud sellest situatsioonist,“ sõnas Helme.

Saatejuhi küsimuse peale, kas ta vaatas ise Tarandi läbi, kinnitas ta oma täiesti kindlat teadmist selles vallas. „Absoluutselt selgelt tal selle intsidendi käigus mingeid kehavigastusi ei tekkinud. See on lumehelbekese jutt, kuidas temal takistati sõnavabadust. Sotsidel on alati võimalus korraldada oma meeleavaldus ja meie sinna segama ei tule.“