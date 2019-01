Mart Sander kandideerib riigikogu valimistel Eesti 200 nimekirjas

Mart Sander on Eesti 200 kesklinna, pirita ja lasnamäe nimekirjas kolmandal kohal. Oma piirkonnas on Sander eespool näiteks Meelis Niinepuust, kes on Eesti 200 nõukogu liige.

Kolmapäeval kirjutas Mart Sander sotsiaalmeediasse ning küsis, kas ta peaks ka poliitikasse minema. Selle postituse all võttis sõna ka EKRE liige Jaak Madisson, kes mahitas Sandrit järgmiste valimisteni ootama, sest EKRE nimekiri oli juba esitatud.