Kui EKRE liikmed seda soovivad, kandideerib Kunnas riigikokku Kesklinna-Lasnamäe-Pirita ringkonnas

Kunnas ise pole EKRE liige ega kavatse selleks ka astuda. Küll aga on ta valmis kandideerima EKRE nimekirjas riigikokku, valituks osutumise korral hakkab ta tööle riigikogu EKRE fraktsioonis.

Selle ringkonna sisevalimised toimuvad 13. novembril. Kuna Kunnas EKRE liige pole, siis on tema kandideerimine EKRE liikmete otsustada. Kunnas ei soovi erakonna liikmeks asuda, sest tema sõnul on tema erakonnaks Eesti Vabariik.

"Asi, mida ajan, on kogu riigi asi," ütles Kunnas. Seda asja võib ajada erakonna egiidi all, Kunnase põhimõtted on läinud programmi, aga need põhimõtted on tema sõnul terve riigi jaoks.

1989-1990 oli ta ERSP liige, aga pidi sealt lahkuma, kui alustas karjääri kaitseväelasena. Siis otsustas ta rohkem enam ühtegi erakonda mitte astuda.

Kunnas on EKRE kaitseministrikandidaat. Kunnas lootis, et EKRE-l läheb valimistel hästi ja ta ka saab kaitseministriks.

Varasemalt pole kaitseväelastel poliitikas hästi läinud. Kaitseväe endised juhatajad Johannes Kert ja Ants Laaneots on Reformierakonna saadikud riigikogus, aga kumbki pole saanud ei kaitseministriks ega isegi riigikogu riigikaitsekomisjoni esimeheks. Kui kaitseväe endine juhataja Tarmo Kõuts valiti 2007. aastal riigikokku, siis sai peale seda IRL omale kaitseministri koha, aga nimetas sellele kohale Jaak Aaviksoo, mitte Kõutsi.