Kristina Šmigun-Vähi kandideerib Reformierakonna ridades riigikokku

„Minul oli Kristina Šmigun-Vähiga palju kohtumisi ja pean ütlema, et ta on väga inspireeriv naine. Kui meil olid kohtumised temaga, siis tulin neilt tagasi ja olin täis pauerit. Mul on väga hea meel, et ta otsustas ja otsustas just meie meeskonna kasuks,“ sõnas Kallas.

Šmigun-Vähi on pikalt hoidnud avalikkuse ees äärmiselt madalat profiili ja vältinud ajakirjandusega suhtlemist. Poliitikuna oleks seda joont säilitada mõeldamatu. Kallas kinnitas ka seda, et Šmigun-Vähi on nõus n-ö varjust välja astuma.

„Tal on väga palju häid mõtteid. Ta on nüüd käinud koolis ja kogunud erinevaid tarkusi. Olen pannud tähele, et Eestis on palju ägedaid, inspireerivaid naisi, kes justkui ei julge oma mõtetega välja tulla. Nad arvavad, et peaks ikka midagi enne veel saavutama ja ühiskonna korralduses kaasa rääkima,“ lausus Kallas.

„Aga ta [Šmigun-Vähi] julgeb astuda selle sammu, et tulla appi, tulla täiega appi ja rääkida neil teemadel, mis meie ühiskonnas on olulised. Tema mõtted tuleb pöörata ühiskonna kasuks,“ ütles Kallas.

Delfi andmetel võib Šmigun-Vähi olla huvitatud kandideerimisest Kesklinna-Pirita-Lasnamäe ringkonnas. Aga Reformierakonna täpsed valimisnimekirjad on alles kokku panemisel.

Poliitikasse minekut põhjendab Šmigun-Vähi Kanal 2 saates "Radar" täna õhtul.

Kristina Šmigun-Vähi on kahekordne juunioride ja ühekordne täiskasvanute maailmameister ning kahekordne olümpiavõitja.

2006. aasta taliolümpiamängudel Torinos võitis Kristina Šmigun kuldmedali nii kümne kilomeetri klassikatehnika sõidus kui ka 15 kilomeetri suusavahetusega sõidus.