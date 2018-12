Kristen Michal tänasest katuserahapuistest: Eesti inimesed ei müü selle eest oma hääli valitsusele

Samas nimetas ta seekordset katuserahade jagamist ülimalt piinlikuks momendiks Eesti poliitikas. „Esimest korda ajaloos pole katuseraha parlamentaarne vaidlus selle üle, kas midagi on jäänud tegemata. Tegelikult on see aktsiisis langetuse arvelt võetud 30 miljonit. Kui mäletate, siis [rahandusministeeriumi asekantsler] Dmitri Jegorov kirjutas, kuidas valitsusel oli laual võimalus 30 miljoni eest aktsiise langetada aga valitsus ei suutnud otsustada,“ meenutas opositsioonipoliitik saates.

„Ja siis otsustati see katusteks ära puistada. See on ikka äärmiselt piinlik etapp Eesti ajaloos,“ märkis Michal. „Nad on meile meie oma raha eest öelnud, et nad ei suuda midagi olulist teha. Ja mul on küsimus, kellele sellist valitsus vaja on?“

Michal leidis ka, et tema meelest kujutas kogu kisma ränderaamistiku üle EKRE ja Isamaa vahelist ülepakkumist konservatiivsete valijate nišis, kus viimane jääb kaotajaks, sest ei suuda oma põhimõtete eest seista.

"EKRE ja Isamaa vahel toimub ülepakkumine, kus EKRE on nagu pokkeris palunud bluffijatel kaarte näidata. Reinsalu ja Seeder on siin rääkinud, kuidas nad on eestlusele viimane kaitseliin. Aga selle asemel, et ränderaamistikku pidurdada, lükata tagasi valitsusse, et seal teha otsus, siis seda nad ei teinud. Nüüd on neil riigieelarvega võimalus kand maha panna. Täna on see vaidlus Isamaa ja EKRE vahel, kumb siis tegelikult esindab rahvuskonservatiivset nišši."

Michal leidis, et Reformierakonna konservatiivid said peale arutelu maailmast senisest paremini aru. „Ka reformierakonnas on liberaalsem ja konservatiivsem pool. Peale neid arutelsuid saab konservatiivsem inimene aru, et panustada tuleb sellistesse probleemidesse seal, kus nad tekivad, mitte siis, kui nad meie juurde jõuavad. Olen avastanud, et inimesed, kes enne küsisid, miks Eesti peaks panustama liitlastega koos missioonidesse, miks arenguabisse, miks olema ühes-teises, kolmandas kohas? Siis nüüd ütlevad nad, et äkki olekski mõistlik sellesse panustada,“ lahkas ta oma kogemust.

„Ma väidaks, et Eesti ühiskond on selle ehmatuse tagajärjel arenenud. Ma ei teeks maha ühtegi hirmu, sellele on olnud väga kasulik tagajärg,“ arvas reformierakondlane.