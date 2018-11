Korobeinik kaks kuud tagasi: Keskerakond pole kunagi liberalismile panustanud ja rahamuredele leitakse lihtsaid lahendusi

Vähem kui kaks kuud hiljem leiab Korobeinik, et Keskerakond on temale olulistes asjades Eesti kõige liberaalsem partei. "Sõltub, kustpoolt vaadata. Kui vaadata neid küsimusi, mis on minu jaoks olulised, siis vastus on kindel jah," leidis poliitik täna Delfile antud intervjuus.

"Neli aastat tagasi oleks olnud päris raske ette kujutada, et Keskerakond tuleb valimistele näiteks ettepanekuga kehtestada sotsiaalmaksulagi. See on Reformierakonna programmi lubadus aastast 2011, mida nad tookord ei täitnud. Tegelikult on Keskerakonna programmis terve rida neid ettepanekuid, mida ma olen Reformierakonnale teinud, mis on kindlasti liberaalsed, ja nendest ükski ei ole erakonna programmis kajastust leidnud. Näiteks sotsiaalmaksulagi, hallide passide mitte väljaandmine, kaasav eelarve," loetles Korobeinik. "Need asjad on Keskerakonna programmis, mitte Reformierakonna programmis."

Sooäär oktoobris: ehk aitaks erakonna põhiväärtustele keskendumine uut energiat leida?

Sarnaselt Korobeinikule tõi Sooäär Reformierakonnast lahkumise ühe põhjusena liberaalsetest väärtustest kaugenemise.

"Väga paljud põhimõtted ja väärtused, mida Reformierakond on kaitsnud, on ka täna Eesti jaoks jätkuvalt olulised. Ehk aitaks ühine pilguheit peeglisse, möödaniku vigade tunnistamine ja erakonna põhiväärtustele keskendumine uut energiat leida, mis jõe taaskäivitaks?" küsis Sooäär kaks kuud tagasi.

Möödunud aastal ütles Sooäär Delfile, et keskerakondlik korruptsioon linnas tuleb ühemõtteliselt hukka mõista. Riigikogu valimistele vaadates ütles Sooäär, et Eesti majandusele oleks hävitav ja halvim kõigist võimalikest koalitsioonidest EKRE ja Keskerakonna liit.

Oktoobris Reformierakonnast lahkunud Andrei Korobeinik ja Imre Sooäär teatasid täna, et nad kandideerivad sõltumatute kandidaatidena Keskerakonna nimekirjas järgmise aasta riigikogu valimistel.