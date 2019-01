Kõlvart ja Toom ihkavad ministriportfelli

Riigikokku mineku osas oli Kõlvart intervjuus ERR-ile skeptiline, öeldes, et ihkab pigem täidesaatvat võimu. Riigitüüri juures tähendab see valitsuse liikmeks olekut.

"Minu jaoks on poliitikas väga tähtis, et mu töö oleks seotud eesmärkidega, mida on võimalik saavutada. Ma näeksin end sellisel kohal, kus mul oleks võimalik efektiivselt oma potentsiaali realiseerida - eelkõige täidesaatva võimu juures," lisas Kõlvart.

Üldnimekirjas 6. positsioonil olev europarlamendi saadik Yana Toom ütles otse, et riigikokku ta kindlasti ei lähe, kuid kui avaneb võimalus, siis valitsuse liikmeks sooviks ta kindlasti.

"Enne on vaja valimised võita ja siis juba võitja positsioonilt pidada koalitsioonikõnelusi. Üks asi on minna valitsusse tagaukse kaudu, nagu me tegime kaks aastat tagasi ning teine asi on võita valimised," ütles Yana Toom.