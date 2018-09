Keskerakonna volikogu juhina jätkab Kersti Sarapuu

Sarapuu tõi volikogu ees välja kolm tähtsaimat sündmust, mis on kahe viimase aasta jooksul volikogu tööst meeldejäävaimad: volikogu poolt kokku kutsutud erakorralisel kongressil vahetus erakonna esimees, Keskerakond sai peaministriparteiks ning võideti kohalike omavalitsuste valimised eelmisel aastal, sealhulgas pälviti valijate absoluutne usaldus Tallinnas. „Oleme volikogus vastu võtnud mitmeid tähtsaid otsuseid, millest ajalooliseks pean kindlasti volikogu 19. novembri otsust valitsuskoalitsioonis osalemisest ning koalitsioonilepingu kinnitamisest,“ tõi Sarapuu välja.

Samuti on Keskerakonna volikogu näidanud erakonna suunda mitmete oluliste avaldustega. „Eelmise aasta 18. novembril rõhutas volikogu, et erakonna suur eesmärk peab olema Eesti eakate heaolu kasv. Mul on hea meel, et see väljendub riigikogu valimiste ühes põhilubaduses, milleks on erakorraline ja väga vajalik pensionitõus,“ rõhutas Sarapuu.

Samuti on Keskerakonna volikogu võtnud vastu Eesti poliitilist suunda näitava eetikakoodeksi, kinnitanud neljarealiste põhimaanteede olulisust ning seda, et valijad väärivad sisukaid valimisdebatte. „Täna võttis volikogu vastu avalduse, mille kohaselt ei seisa Keskerakond e-valimiste vastu, vaid näeb võimalusi selle turvalisemaks arendamiseks. Ka see on väga märgiline,“ sõnas Sarapuu. Ta tänas kõiki, kes senist meeskonda usaldasid ning ka erakonna erinevate kogude juhte, kes on panustanud erakonna töösse.