Keskerakonna esinumber Ida-Virumaal on Yana Toom

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas sõnas erakonna pressiteate vahendusel, et Yana Toom on hinnatud Euroopa Parlamendi saadik, kes on ALDE komisjonides panustanud nii raportöörina kui ka variraportöörina Euroopale ja Eestile olulistes küsimustes.

„Yana Toom on nii Euroopa Parlamendi, Riigikogu kui ka kohalike omavalitsuste valimistel pälvinud korduvalt valijate kõrge usalduse. Ta on suutnud kõnetada erinevaid kogukondi ja inimesi Eestis, mis on kahtlemata sidusamaks ühiskonnaks oluline,“ tõi Ratas pressiteates välja.