Kaul Nurm: sisetülid jätsime maha, läheme ühtse meeskonnana edasi

Septembris valiti tülide lõpetamiseks erakonnajuhiks Andres Herkeli asemel Nurm. Ta rääkis, et on terve elu Herkeliga väga hästi läbi ja saab ka praegu väga hästi läbi.

"Moodustame temaga koos tandemi, meie koostööst võidab erakond ja terve Eesti," ütles Nurm. Ta ütles, et sisetülid jäid septembrikuise üldkogu eelsesse aega, praegu töötavad kõik ühtse meeskonnana.

Ta rääkis, et praegu teeb Vabaerakond valimiskampaaniat. Vabaerakonna inimesed osalevad debattides, konverentsidel, huvirühmad kutsuvad oma üritustele. Nurm rääkis, et tänagi käis ta ettevõtjate Tuulelohe Lennu konverentsil ettevõtjatele Vabaerakonna mõtetest rääkimas.

Samuti püüab Vabaerakond sotsmeedias aktiivne olla ning tulemas on reklaamid televisioonis ja reklaame pannakse ka portaalidesse. Lõuna-Eestis kandideeriv Nurm on käinud oma valimisringkonnas ka tänavakampaaniat tegemas. Nagu teisedki erakonnad, planeerib Vabaerakond just vahetusse valimiseelsesse aega kõige suurema lõpuspurdi kõige suuremate rahadega.

Nurm oli valimistulemuse osas optimistlik. Kohtumistel on talle jäänud mulje, et Vabaerakonna ideed võetakse hästi vastu, poolehoid on suur. "Mul on kindlustunne olemas, et valimiskünnise ületame," ütles Nurm.