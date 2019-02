Kaul Nurm: Reformierakond on keskkonnainspektsiooni osas asunud toetama Vabaerakonna programmilist seisukohta

Vabaerakonna esimehe hinnangul tuleks tagada ka keskkonna järelevalveametnike regulaarne koolitus. "Keskkonnainspektsiooni inspektorid tuleb koolitada keskkonna-konstaabliteks vastavuses kutsetasemele. Luua tuleb pädevusastmed – konstaabel, uurija ja struktuurijuht. Keskkonnaalaseid süütegusid tuleks edaspidi käsitleda majandussüütegudena," leidis Nurm.

"Selleks et PPA suudaks keskkonnainspektsiooni ülesannetega hästi hakkama saada, tuleks loodusvaradega sooritatavate tehingute kontrollimiseks luua ühtne loodusvarade haldamise IT-süsteem, kus kogu loodusvaraga sooritatav majandustsükkel on tervikuna läbipaistev ning jälgitav. Süsteemist peab saama ühine kasutusvahend loodusvarade arvestusele, kasutuslubadele, politseile, maksuametile ja omavalitsusele," lotles Nurm.

Tema sõnutsi tuleks ka abipolitseinike seadust ja anda neile lisaõigus tegeleda keskkonnajärelevalve küsimustega. "Seda tööd suudaksid teha ennekõike need, kes on keskkonna järelevalve tööst huvitatud, eriti vastavat eriharidust ja kogemusi omavad isikud."

Ühtlasi leidis ta, et tuleks reorganiseerida ka kohalike omavalitsuste järelevalvesüsteemi, jättes haldusmenetluse omavalitsustele, väärteomenetlused tuleks aga üle anda politseile. "Aktiivne valimisperiood on just kõige õigem aeg, kus arutadagi taolisi teemasid rohkem süvitsi," märkis Nurm.