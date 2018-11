Karilaid: Reformierakond muudab riigikogu intriige puhudes kummitempliks

Karilaid sõnas, et nii Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid kui ka näiteks Eesti ettevõtlusorganisatsioonid, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon on toetanud arutelu viimist riigikogusse. „Parlamentaarses riigis on riigikogu õige koht, kus olulisi küsimusi lahendada ning selline arutelu tulebki viia laiemale otsustamise pinnale. Eesti inimeste jaoks olulist teemat ei saa jätta parteide tagatubadele,“ rõhutas ta.

Kui enne pahandas opositsioon, et parlamendil pole sõnaõigust, siis nüüd soovib Reformierakond otsustamise tagasi lükata hoopistükkis valitsusele, esitades Karilaiu hinnangul seejuures ebamõistlikke ja –vajalikke tingimusi. „Välispoliitilise suuna asemel on ka pärast tänast Kaja Kallase kohtumist presidendiga olulisem sisepoliitiline mängurlus,“ põhjendas ta opositsioonierakonna kahetist käitumist.

Karilaid viitas erakonna endise juhi Hanno Pevkuri öeldule valitsuse otsustamisest ning tänasele esimehele Kaja Kallasele, kelle arvates ei kuulu välispoliitilised küsimused riigikogu pädevusse. „Meie parlamenti tahetakse intriige puhudes näidata kummitemplina. Kui Reformierakond tuli parlamenti lihtsalt istuma on see nende probleem ning valijatele edasiseks indikatsiooniks. Parlamendi maine kahjustamine tuleks lõpetada ja viimaks tuleb harjuda tööga ka opositsioonis. Mõistetavalt on see raske kui võimuga ollakse harjunud ja erakond igast otsast käriseb, kuid vähemalt proovige,“ kutsus ta üles.