Kaljulaid Reformierakonna peasekretärile: peaministri tööle on üsna lihtne järelevalvet teha ja toetus seda peegeldab

Kaljulaid tõi välja, et Jüri Ratase toetusnumber peegeldab pikki päevi, mille käigus peaminister kohtub väga paljude inimestega, jõuab paljudesse Eestimaa kohtadesse ning lahendab reaalseid probleeme.

„Õnneks on valitsusjuhi üle üsna lihtne järelevalvet teostada igal Eesti inimesel. Valitsuse tegevuskava on täidetud 94 protsendi ulatuses ning valitsuse uudistest võib näiteks välja tuua kahepoolsed kohtumised riigijuhtide ja suur-ettevõtjatega, majandusarengu komisjoni juhtimise, kolmepoolsed kõnelused tööandjate ja ametiühingutega ning palju muud,“ loetles Kaljulaid.

Kaljulaid tõdes, et mida täpsemalt teeb oma päevadega Kaja Kallas, ta ei tea, kuid Instagrami järgi kohtub ta samuti inimestega, jagab rongis materjale ning filmib Reformierakonna valimisreklaame. „See on rohkem Reformierakonna sisemise arutelu teema ilmselt, mis on valesti. Ei maksa süüdistada teisi, vaid mõelda, kuidas teha ise paremini,“ leidis keskerakondlane.

Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo kommenteeris kommenteeris eile Delfile Jüri Ratase ja Kaja Kallase toetuse pea kahekordset erinevust sellega, et peaminister Jüri Ratas tegeleb valimiskampaaniaga. Eesti Päevalehe tellitud uuringu järgi on Jüri Ratase toetus rekordiline 35 protsenti. Populaarsuselt teine peaministrikandidaat on Reformierakonna esimees Kaja Kallas, keda toetas 18 protsenti vastanutest.

"On ootuspärane, et kiire majanduskasvu ajal, kui riigivalitsemine on pandud pausile, on peaministril aega tegeleda oma populaarsuse tõstmisega tegeledes riigivalitsemise asemel valimiskampaaniaga," ütles Keldo Delfile.