Kaja Kallas: lasteaia kohatasu tuleb kaotada

“Me oleme ühiskonnana kokku leppinud, et väärtustame laste kasvatamist. Läbi vanemahüvitise tagame perede turvatunde laste esimestel eluaastatel, Reformierakonna valitsused on tõstnud lastetoetusi ja loonud lasterikka pere toetuse. Meil on aga üks lapse eluetapp, mille eest vanemad peavad maksma. See on hetk kui laps läheb lasteaeda, ja vanematel tuleb tasuda lasteaia kohatasu. Mida rohkem lapsi, seda kulukam see on. See on õige signaal kõigile emadele ja isadele, kui riik võtab lastevanemate osa enda kanda.” ütles Kaja Kallas."

“Lastega pered on Reformierakonnale ülimalt olulised, sest kui meil ei sünni lapsi, pole ka muul Eesti riigil suurt mõtet. Kohatasu kaotamine pakub peredele rohkemate laste saamiseks suuremat kindlust, aitab vanemaid kiiremini tööturule tagasi ja võimaldab investeerida rohkem lapsi arendavatesse tegevustesse. Näiteks Tallinnas säästab see ühe lapsega perele 671 ja kahe lapsega perele 1342 eurot aastas” selgitas Kaja Kallas ideed.

“Kindlasti jäävad peamisteks lasteaiapidajateks edasi kohalikud omavalitsused. Kohatasu kaotamiseks peab riik võtma lapsevanemate panuse enda kanda. Sarnase pearahasüsteemiga rahastab riik täna kooliharidust. Oluline on ka see, et riik kohtleks kõiki lasteaedu, sõltumata omandivormist, ühtemoodi,” selgitas ideed Tartu linnapea ja Reformierakonna aseesimees Urmas Klaas.