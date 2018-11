Kaja Kallas: kui valitsus ränderaamistiku üle ei otsusta, umbusaldame valitsust

Saatejuht Johannes Tralla küsis Rataselt, et kui esmaspäeval riigikogu ränderaamistiku avalduse heaks kiidab, ehk teeb otsuse millest tulenevalt Eesti peaks liituma ränderaamistikuga, aga Reformierakonna tingimusel, et valitsus selle heaks kiidab, siis mida peaminister teeb, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Valitsus on seda ju arutanud. Me teame seda, et Eesti koalitsioonivalitsuste loogika on see, et otsuseid tehakse konsensuslikult. Selles küsimuses on Isamaa ühel seisukohal, Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid on teisel seisukohal. Valitsus sellel tasandil ei tee seda otsust. See, et valitsus on palunud, et riigikogu seda arutaks, ei ole umbusaldus valitsusele, vaid väga õige lähenemine," lausus Ratas.

Kaja Kallas kordas varem öeldut, et Reformierakond kavatseb ränderaamistiku avaldust riigikogus toetada, juhul kui Reformierakonna muudatusettepanekutega arvestatakse, ja rääkis, et kui valitsus ei suuda otsuseid teha, siis Reformierakonnal on kavas teha umbusaldusavaldus. "Kui see valitsus ei suuda teha otsuseid, siis jah, meil on kavas teha umbusaldusavaldus," lausus Kallas.