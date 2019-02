Kaja Kallas: Keskerakonnaga on meil palju põhimõttelisi erinevusi

Kallase kinnitusel on Reformierakonna eesmärk võita valimised. „Valimiste võitjast sõltub, kas valitsus tehakse parempoolne või vasakpoolne,” märkis Kallas. Uuringust järeldub tema hinnangul, et valdav osa valijaid soovib näha Reformierakonda uuesti valitsuses. “Kõige kindlam viis seda saavutada on anda oma hääl Reformierakonna poolt,” lisas Kallas.

“Mis puudutab koalitsiooni Keskerakonnaga, siis meil on palju põhimõttelisi erinevusi: Reformierakond ei toeta kodakondsuse jagamist ainult sooviavalduse alusel, Keskerakond toetab; Reformierakond soovib lihtsat ja õiglast ühetaolist maksusüsteemi, Keskerakond astmelist tulumaksu, Reformierakond toetab ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile üleminekut, Keskerakond ei toeta,” loetles Kallas.

Reformierakonna toetajate seas on 20 protsendiga võrdselt populaarseimad Reformierakonna ja Keskerakonna ning Reformierakonna, SDE ja Isamaa koalitsioon. Kolmandal kohal on 13 protsendiga Reformierakonna, SDE ja Eesti 200 koalitsioon.

Kaja Kallase kui peaministrikandidaadi toetajate seas oleks 24 protsendiga populaarseim just Reformierakonna, SDE ja Isamaa koalitsioon.

Turu-uuringute AS küsitles 15.–28. jaanuarini kokku 834 valimisealist kodanikku.

Graafik: Toom Tragel