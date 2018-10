Kaja Kallas Jüri Ratase kõnest: kui mujal maailmas katsetatakse isejuhtivaid autosid, siis Eestis oleme katsetanud isejuhtivat valitsust

"Kui mujal maailmas katsetatakse isejuhtivaid autosid, siis paistab, et Eestis oleme viimased kaks aastat katsetanud isejuhtivat valitsust, kes liigub inertsist ja ise midagi ei tee," kommenteeris Kallas Ratase sõnavõttu.

Kallase sõnul on Keskerakonna valitsuse kaks ainsat saavutust – keeruline maksureform ja aktsiisipoliitika – teinud elu Eestis halvemaks. "Kui Jüri Ratas väidab, et inimesed saavad tänu tema maksureformile rohkem raha kätte, siis maksuameti numbrite järgi on üle 400 000 neist jätnud selle raha riigi kätte, sest kardavad, et peavad muidu juurde maksma," märkis Kallas ja lisas, et maksureform on pannud vohama ümbrikupalgad ja varimajanduse.

"Ning kuigi Keskerakond lubas ka eelmistel riigikogu valimistel erakorralist pensionitõusu, siis tegelikult sai neist esimene valitsus, kes läks pensionäride sissetuleku kallale, kehtestades töötavatele pensionäridele kõrgemad maksud. Keskklass tegelikult kannatab selle reformi tõttu. Aga toimiv ühiskond tugineb tugevale keskklassile," sõnas Kallas.

Reformierakonna juht märkis, et hiljuti ütlesid päästjad talle, et kui nad teevad peale päästja ameti veel mõnda tööd, siis valitsus võtab tänu kõrgematele maksudele ja hinnatõusule selle raha ära. "Õpetajad, päästjad, meditsiinitöötajad – kõik nad on need "jõukas vähemus", kellelt Keskerakonna maksureform raha ära võtab ja kelle eest Reformierakond neil valimistel tahab seista," lubas Kallas.