Kaja Kallas EKRE valimisprogrammist: nad on teinud kõik selleks, et välistada võimalus kellegagi koos valitus moodustada

"Pärast eilset EKRE programmi avalikustamist on lõplikult selge, et EKRE-l pole pärast valimisi Reformierakonnaga ühisesse valitsusse asja, sest nad ohustavad Eesti põhiseaduslikku korda," märkis Kallas EKRE eile avaldatud valimisprogrammi kommenteerides.

"Kui lisada siia majanduspoliitiline ja rahanduspoliitiline lauspopulism ning Euroopa Liidust lahkumine, on selge, et EKRE eesmärk on Eestit lõhkuda ja nõrgestada suhteid meie liitlastega läänes," märkis ta.

Kallas leiab, et EKRE lubadusi ei ole võimalik täita ja selle erakonna juhid teavad seda ka ise. Tema arvates lähevad EKRE juhid teadlikult valijat hirmutamise ja võltslubadustega petma.

"Reformierakond ei aktsepteeri sellist käitumist. EKRE on teinud ise kõik selleks, et teistel erakondadel ei jää muud üle kui välistada nendega koostöö Eesti juhtimisel," kirjeldas Kallas olukorda.

EKRE avaldas eile valimisprogrammi, milles lubatakse väga suuri maksulangetusi, samas toetuste ja pensionite mitmekordistamist, hiiglaslikke taristuprojekte ja mitmeid muudatusi põhiseaduses.