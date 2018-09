Jüri Ratas oma kõnes volikogul: Keskerakond seisab presidendi otsevalimiste ning kaasava riigieelarve eest

Ratase sõnul soovib Keskerakond tuua Eestimaa inimesed senisest enam reaalselt riigijuhtimise juurde, seadustada presidendi otsevalimised ning laiendada rahvaalgatuse ja rahvahääletuse võimalusi. „Samuti võiksime järgmisel valitsusperioodil rakendada kaasava eelarve printsiipi ehk lasta inimestel ise otsustada teatud summade üle riigieelarves,“ leidis erakonna juht, et rahva otsuseid tuleb toetada ka siis, kui need Keskerakonna vaadetega alati ei ühti. „Just seetõttu olen ametisse astumisest peale öelnud, et ma ei ole ainult Keskerakonna valijate peaminister. Minu eesmärk on olla peaminister kõigile Eestimaa inimestele sõltumata nende erakondlikust eelistusest. Peaminister igale Reformierakonna, Isamaa ja Vabaerakonna valijale, igale EKRE toetajale või sotsiaaldemokraatliku maailmavaate kandjale.“