Jüri Ratas oma kõnes volikogul: Keskerakond seisab presidendi otsevalimiste ning kaasava riigieelarve eest

Seeläbi oleme juba saavutanud selle sajandi kõige olulisema maksulangetuse keskmise ja madala palgaga inimeste jaoks. Lähenevate Riigikogu valimiste eel on meie kehtestatud 500-eurone maksuvaba tulu uueks lähtekohaks. Isegi Reformierakond lubab säilitada senise tulumaksuvaba miinimumi, soovides seda küll laiendada ka kõrgema sissetulekuga inimestele. Keskerakond loomulikult ei toeta maksukingitusi kõige jõukamatele. Meie taotleme, et igast maksumuudatusest võidaks ühiskonna vaikiv enamus, mitte häälekas vähemus.

Maksureform pole aga kaugeltki meie ainuke saavutus. Riigikogu valimistel lähme kaitsma kõiki praeguse valitsuse olulisemaid otsuseid. Soovime tagada ka edaspidi vajaliku lisaraha solidaarsele tervishoiule. Peame õigeks jätkata üleminekutoetuste maksmist põllumeestele. Plaanime hoida ning tõsta kohalike omavalitsuste tulubaasi ja õigusi. Taotleme jätkuvat palgatõusu õpetajatele, kultuuritöötajatele, IT-spetsialistidele, veterinaaridele ning sotsiaalhoolekande sektori ja siseturvalisuse valdkonna töötajatele.

Samuti tuleb jätkata üliolulist tööd Eesti ühiskonna sidususe tõstmisel – aastakümneid kestnud inimeste vastandamine peab lõppema.

Kohaliku elu suuremaks väärtustamiseks seadustasime aga tänavu omavalitsuspäeva, mida tähistatakse edaspidi 1. oktoobril riikliku tähtpäevana. See on väike, kuid märgiline samm näitamaks, et hindame kõigi Eestimaa omavalitsuste igapäevast tööd ja panust inimeste elujärje parandamisel.

Austatud erakond!

Riigikogu valimiste hingust on iga päevaga üha enam tunda. Meie peamised konkurendid on närvilised, sest arvamusuuringud näitavad Keskerakonna positsioonide tugevnemist. Seetõttu rünnatakse meid igal rindel, igal võimalusel ning üha sagedamini. Oleme selleks valmis!

2018. aasta küsitluste järgi on Keskerakonna toetus tõesti samm-sammult, aga kindlalt tõusmas. Soovin selle eest tänada iga erakonnaliikme ning kõigi meie toetajate panust ja pühendumist. Küll aga toonitan siinkohal, et kõrge reiting üksinda ei anna veel mitte ühtegi häält valimistel. Iga valija usaldus tuleb järgmiste nädalate ja kuude jooksul välja teenida, hoida ning kinnistada.

Poliitikas on viis kuud igavik. Selle ajaga võib kogu pilt tundmatuseni muutuda. Näeme, kuidas täna moodustatakse mitut uut erakonda ning kõik poliitilised jõud koguvad aktiivselt uusi kandidaate valimisteks. Mitte keegi ei maga ning kõige vähem saame seda endale lubada meie.

Keskerakonna suurim roll ja kohustus on edukalt juhtida Eesti riiki, meie pealinna ning kümneid omavalitsusi üle Eesti. Selle kõige kõrvalt tuleb aga leida piisavalt aega ka valimiskampaania jaoks.

Loe veel

Ma olen väga tänulik ja õnnelik, et Keskerakonna tööd Eestimaa elu edasiviimisel on märgatud ja väärtustatud. Ma ei pea silmas ainult kõrgeid toetusnumbreid arvamusuuringutes, vaid ka uusi liitujaid.

Keskerakonna meeskonnaga liitus tänavu Janek Mäggi, kes on ennast tõestanud nii riigihalduse ministri ametis kui enne seda eduka ettevõtjana. Hea Janek, suur tänu Sulle nii liitumisotsuse kui kogu töö ja panuse eest valitsuse väga olulise ning aktiivse liikmena.

Samuti tänan Kaido Höövelsoni, kes ühines meiega septembris. Kaido on aktiivne maaelu eestvedaja ning tugev ekspert Aasia suunal. Baruto saavutused spordis ja televisioonis on toonud Eestile palju positiivset kajastust. Olen kindel, et temast saab sama tugev tegija ka poliitikas.

Hiljuti astus Keskerakonda veel Jaan Õunapuu, kes on endine regionaalminister ning varem panustanud Riigikogu liikme ja Tartu abilinnapeana. Jaani kogemused, teadmised ja töötahe leiavad Keskerakonnas väärt rakendust. Tere tulemast meeskonda!

Eesti Keskerakonda on tulnud palju uusi ja asjalikke inimesi erinevatest eluvaldkondadest ning mitmed endised keskerakondlased on leidnud tee tagasi meie erakonda. See kõik näitab, et oleme õigel teel.

Head erakonnakaaslased!

Riigikogu valimiste põhiline vastasseis on üha selgem. Kas me soovime jätkata hooliva ja õiglase riigi ehitamist, kes seisab iga oma inimese eest sõltumata tema soost, vanusest, rahvusest või elukohast? Või me valime parempöörde ning võimule tulevad erakonnad, kes vastandavad erinevaid ühiskonnagruppe ning jaotavad meie inimesi „õigeteks“ ja „valedeks“, „omadeks“ ja „üleliigseteks“.

Keskerakond väärtustab kõiki rahvusi ning nii eakaid, ettevõtjaid ja tööinimesi kui noori ja lapsi. Meie valimisplatvorm pakub seetõttu erakorralist pensionitõusu, õiglast maksupoliitikat ning noorte perede senisest suuremat toetamist. Meie keskendume Eestimaa inimeste elu edasiviimisele, mitte ei otsi ühiskonnas rahvavaenlasi.

Siinkohal ma palun kõiki erakonnakaaslasi – ärme allu konkurentide provokatsioonidele. Ärme lase valimisdebatti kiskuda rahvusküsimuste peale. Meie argumentidest on vähe kasu, kui vastaspool manipuleerib inimeste emotsioonide ja hirmudega. Oleme korduvalt näinud, kui kaugele on vastutustundetud poliitikud valmis häälte nimel minema.