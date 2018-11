Jüri Ratas: oleme poliitilise kriisi otsustavalt seljatanud

Delfi avaldab peaminister Ratase poliitilise avalduse täismahus:

Riigikogu toetus 2019. aasta riigieelarve teise lugemise läbimisele näitab, et valitsuses tekkinud pinged on tänaseks lahendatud. Valitsuskoalitsiooni ühine otsus tõestab, et etteheited koostöö puudumise või otsuste vältimise osas on sisutühjad. Suurem panus julgeolekusse, tervishoidu, siseturvalisusesse ja tasakaalukasse regionaalarengusse ei ole riigijuhtimise pausile panemine, vaid hoogsama käigu andmine Eesti inimeste heaolu parandamiseks. Oleme ajutise poliitilise kriisi otsustavalt seljatanud ning jätkame usalduslikku koostööd Eesti elu edasiviimiseks.

Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa valitsuskoalitsioon on kahe aasta jooksul langetanud meie riigi ning rahva heaolust ja huvidest lähtudes sadu olulisi otsuseid: tervishoiu lisaraha, maksureform, põllumajanduse ja kohaliku elu toetamine, tasuta ühistranspordi arendamine, riigikaitse tugevdamine, vajalikud palgatõusud hariduse, kultuuri, sotsiaaltöö ja siseturvalisuse valdkonnas. Valitsuse märgilised otsused on muutnud meie riiki õiglasemaks, tugevamaks ja sidusamaks ning 2019. aasta riigieelarve on oluline samm edasi terve Eesti jaoks.

Mul on kahju, et kõike positiivset püütakse varjutada külvates alusetuid hirme, valeinfot ning libauudiseid. ÜRO Globaalne Ränderaamistik on õiguslikult mittesiduv deklaratsioon, mis seisab ebaseadusliku rände ja inimkaubanduse vastu, parandab rahvusvahelist koostööd ning aitab tagada ka Eesti inimeste õigusi välismaal. Valitsuses püsivad selle dokumendi osas erimeelsused, aga kõik osapooled on mõistnud, et kohati üle kuumenenud arutelu ei tohi seada löögi alla 2019. aasta riigieelarve menetlemist ega meie edasist koostööd.