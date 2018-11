Jüri Ratas kandideerib riigikogusse Harju- ja Raplamaa valimisringonnas

Ratas, kes läheb Riigikogu valimistele esmakordselt Keskerakonna esimehe ja peaministrina, tänas erakonnakaaslasi ning sõnas, et esinumbri roll suurimas valimisringkonnas on kahtlemata vastutusrikas ning konkurents valimistel saab olema tihe. Ratas märkis, et valimiste eel tuleb igapäevaselt inimestega kohtuda nii tänavatel, kodudes kui ka erinevatel üritustel.

Ratas lisas, et tunneb tuge meeskonnast, kuhu kuuluvad kogenenud poliitikud, uued tulijad ja oma valdkonna spetsialistid. Ta tänas Keskerakonna nimekirjas kandideerijaid, kes soovivad ja julgevad poliitikas kaasa lüüa.

Teiste seas kandideerivad Harju- ja Raplamaa ringkonnas Keskerakonna nimekirjas Ratase kõrval Kaido Höövelson, Kristiina Heinmets-Aigro, Vladimir Velman, Toomas Vitsut ja Aivar Riisalu. Terviklikud valimisringkondade nimekirjad ja kandidaatide järjestused kinnitatakse Keskerakonna valimiskonverentsil 12. jaanuaril 2019.