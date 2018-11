Jüri Ratas: Eesti 200 meenutab natuke Reformierakonda 20 aastat tagasi

"Keskerakond on algusest peale kindlasti tervitanud. Ma arvan, et nad on alternatiiv nendele inimestele, kes täna ei leiea endale sobivat valitu. Eesti 200-le kindlasti soovin jõudu," ütles Ratas "Aktuaalsele kaamerale", vahendab ERRi uudisteportaal.

"Natuke oma tegevuses meenutavad nad mulle sellist julget, visiioniga Reformierakonda ca 20 aastat tagasi. Ma usun, et Eesti 200-l, kui nad suudavad oma programmi ja platvormi viia ka Eesti elanikeni, on täiesti potentsiaal olemas," märkis Ratas.

Ratas on seisukohal, et kas Eesti 200 võib napsata Keskerakonna hääli, selgub valimistel.