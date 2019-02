Jevgeni Ossinovski: koalitsioonis võiksime olla nii Reformierakonna kui ka Keskerakonnaga

SDE toetajate seas on 38%-ga populaarseim Keskerakonna, SDE ja Eesti 200 koalitsioon. Teisel kohal on 19%-ga Reformierakonna, SDE ja Isamaa koalitsioon. Kolmandal kohal on 17%-ga Reformierakonna, SDE ja Eesti 200 koalitsioon. Jevgeni Ossinovski kui peaministrikandidaadi toetajate seas oleks 27%-ga populaarseim just Reformierakonna, SDE ja Isamaa koalitsioon.

Ossinovski kommenteeris Delfile, et on ootuspärane, et nende valijad sooviks näha neid järgmises koalitsioonis. "Selle nimel iga päeva ka töötame. Oleme ainus erakond, kes ühtaegu kaitseb vankumatult vaba demokraatiat ning peab oluliseks võrdsemate võimaluste tagamist kõigile Eesti inimestele," toonitas ta. "Meie toetajad usuvad, et saame oma poliitikat edukalt ellu viia ja oma väärtuste eest seista koalitsioonis nii Reformierakonna kui ka Keskerakonnaga, mida oleme viimase viie aasta jooksul valitsuses ka tõestanud."

Antud uuringu osas tasub siiski lisada, et kahe suurpartei – Keskerakonna ja Reformierakonna – toetajate seas on märkimisväärne soov teha kahepeale uus valitsus. Mis aga reaalselt poliitmaastikul edasi saab, on muidugi veel suur küsimärk. Valimised aga on vähem kui kuu pärast, 3. märtsil.