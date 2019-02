Jälle jõulised reklaamimeetodid? Eesti 200 kandidaat teeb kampaaniat ülikooli meililistis

"Ainus side minu ja tema vahel on, see et ta andis mulle aineid ning sellest tulenevalt on tal ut.ee listis minu kontakt olemas. Nüüd saadab valimisinfot," andis üks vihjaja teada.

Pole teada, kui mitmete tudengiteni Pärl meililisti kaudu jõudis, kuid ta kinnitas fakti, et on meililiste kampaaniaks ära kasutanud.

"Olen teadlik, et ülikooli vahendeid, seehulgas meililiste pole eetiline kasutada muul otstarbel kui õppe- ja teadustööks," kommenteeris Pärl.

"Olen teadlik, et õppejõu positsiooni õppetöös ei ole eetiline kasutada muudel eesmärkidel kui õppekavas püstitatud. Seda olen ka järginud ja järgin ka praegu ning edaspidi. Ülikooli koduleht on samuti vaid ülikooli kui teadus- ja õppeasutuse teenistuses," jätkas kandidaat.

Ülikoolis on Pärl teavitanud oma kolleege kandideerimisest ning on jaganud selgitusi oma tudengitele sellest, kust nende meiliinfo on saadud.

Hiljem täiendas ta, et on tudengitele tänulik, et nood tema tegu tähele panid. "Olen tänulik ja on hea meel et noored südilt ja targalt tegutsevad. Raske on olla muidugi eksija rollis.. Aga kahjuks on seekord nii," lõpetas Pärl.

"Haridus- ja teadusministeeriumi poolt välja antud põhimõtted näevad ette, et haridusasutuses ei tohi toimuda kandidaate või erakondi reklaamivat tegevust," tõi välja Karl Andreas Sprenk Eesti noorteühenduste liidust, kes printsiipidega töötab.

"Samuti kehtivad need põhimõtted koolide ametlikes e-kirjalistides, sotsiaalmeedia- ja muudes sarnastes kanalites. Need põhimõtted kehtivad kogu kooliperele - nii juhtkonnale, õpetajatele ja õpilastele kui ka lapsevanematele," lõpetas Sprenk.