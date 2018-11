Jaanus Karilaid vastuses Kaja Kallasele: Reformierakonna poole pole mingit põhjust ega soovi täna ühelgi erakonnal vaadata

"Pühapäeval Reformierakonna esimehe Kaja Kallase mõttekäiku lugedes meenub meie kirjandus- ja filmiklassikast Oskar Lutsu "Suvi" ning Jorh Aadniel Kiire ja Raja Teele ühepoolselt korraldatud kihluspidu, kuhu Reformierakond sammub ühiselt head paremat nõudma tulevase kaasa teadmata. Hea Kaja ja Reformierakond, Rajale tulemisest pole vaja keelduda, sest kutset peole ei ole ega tule. Viimase aja peaministrikandidaatide küsitlused näitavad, et sellist kutset ei esita Kaja Kallasele ka Eesti inimesed," sõnas Karilaid vastuses Kallasele.

"Reformierakond soovib end näidata tahetuna, kuid usun siiralt, et koalitsiooni eesmärk on kahtlemata edasi minna ning võtta vastu palju positiivseid ja vajalikke otsused toov riigieelarve. Selleks on teinud ja teevad kolm erakonda tugevalt tööd," rõhutas Karilaid.

Ta kritiseeris Reformierakonna senist poliitikat ja ütles, et on üsna veendunud, et Reformierakonna poole pole mingit põhjust ega soovi täna ühelgi erakonnal vaadata.

"Eesti on saavutanud Reformierakonna opositsioonis olles märgilisi võite: madalat ja keskmist palka teenivate sissetulekute kasv, aegade suurim kaitse-eelarve, lisaraha tervishoiule ning maaelule ja kokkuvõttes sidusam ja õiglasem ühiskond. Usun, et see kõik väärib ühist pingutust," ütles Karilaid.

Peaminister Jüri Ratase valitsuse partnerid Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond tülitsevad ÜRO ränderaamistikuga ühinemise üle.

Kaja Kallas ütles täna tüli kommenteerides, et tema valitsuse lagunemise korral Jüri Ratase valitsusse ei kiirustaks.