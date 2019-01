Jaanus Karilaid: EKRE-st on saanud ultraliberaalne 90-ndate Reformierakond

Karilaid sõnas, et EKRE planeeritavad maksulangetused jätaksid enam raha kätte just jõukamale kihile ühiskonnast ega pruugi tarbijani jõudagi „Käibemaksu alandamine annab suurima kokkuhoiu sellele, kes jõuab osta rohkem ja paremaid asju ehk kelle toidukorv on kallim. Teisalt ei pruugi käibemaksu alandamine poehinnale mõju avaldada – ettevõtja riisub koore, kuid riigieelarve väheneb märgatavalt,“ tõi Karilaid välja, lisades, et 2019. aastal moodustab enam kui 11-miljardilisest eelarvest prognoositavalt 2,5 miljardit just käibemaks.

Ta sõnas, et maksulangetuste näol on EKRE näitamas oma ultraliberaalset nägu, mis meenutab 90ndate Reformierakonda. „Maksulangetused peavad olema eesmärgipärased, elavdama majandust ja aitama abivajajaid. On selge, et maksude lauslangetamise korral pole võimalik tõsta pensione, vähendada ravijärjekordi või maksta päästjatele-politseinikele väärilist palka,“ rõhutas Karilaid, et sisuliselt tuleb EKRE nägemuses igaühel ise hakkama saada ning riigipoolsed toetused vähenevad või kaovad täiesti.

Ta lisas, et EKRE ja Reformierakond võitlevad paljuski samade valijate eest ning samade tehnikatega. „Mõlemal on minevikuihalus – üks pakub minevikulahendusi ja teine igatseb taga minevikku, kus rohi oli rohelisem ja taevas sinisem, sest oldi veel võimul,“ leidis Karilaid.