Isamaa ja EKRE: ärge kartke Postimehe valimismootorit!

Tallinna volikogu Isamaa fraktsiooni esimees Riina Solman leidis, et valijat ja valimismootorit ei ole mõtet karta.

"Isamaa erakonna hinnangul on Eesti suurimad meediakanalid pigem liberaalse kui konservatiivse maailmavaate esindajad. See läheb vastuollu ühiskonna üldise, suhteliselt konservatiivse elusuhtumisega. Seda, et eestlased on pigem alalhoidlikud, peegeldavad mitmed uuringud," kommenteeris Solman.

Erinevad huvigrupid ja meediaväljaanded koostavad enne valimisi alati mitmeid erinevaid valimismootoreid ja valimiskompasse. Seetõttu jääb Isamaale tema sõnul arusaamatuks mõne erakonna paanika valimiskompassi osas, mis käsitleb justnimelt väärtuspõhiseid teemasid.

"Konservatiivne/liberaalne telg on üks traditsioonilisemaid viise erakondi liigitada ning meie liberaalsete erakondade esindajate kriitika peegeldab pigem soovimatust neis väärtusküsimustes avalikke seisukohti võtta ning see ütleb nende kandidaatide kohta nii mõndagi. Valijat ja valimismootoreid ei ole mõtet karta," leidis Solman.

Temaga nõustus Urmas Espenberg EKRE-st. "See link saadeti mulle, täitsin ära ja küsimustele vastates küll sellist tunnet ei tekkinud, et kaldu," kommenteeris Espenberg. Talle tundus, et Postimehe valimismootor on pigem objektiivne.

"Kuna nende valimiste üheks peateemaks on väärtused, siis sobib üsna hästi," arvas valimismootorist Espenberg.