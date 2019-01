Intriig väikeparteis: Eestimaa Ühendatud Vasakpartei esitas riigikogusse kandideerimiseks kaks konkureerivat nimekirja

Intriigid Vasakpartei keha juhtimise üle pole nähtavasti veel lahenenud. 16. novembril tõrjuti Russakovi pöördekatse ja erakonna ajutiseks juhiks valiti Julia Sommer. Ta kirjeldab parteis toimunut uskumatuna. „Seda on isegi raske kirjeldada, sest see tundub nii uskumatuna. Kolm erakonna juhatuse liiget teatavad järsku, et ülejäänud seitsme juhatuse liikme arvamusel pole mingit tähtsust, ja need kolm juhatuse liiget eesotsas Russakoviga püüavad ülejäänud, see on enamuses olevad, juhatuse liikmed erakonnast välja heita,” ütleb Sommer juhtunu kohta.

„Naljakas? Ma ei suuda üldse uskuda, et selline tegevus on demokraatlikus Eesti Vabariigis võimalik. Peaksid ju kehtima seadused. Ma ei taha spekuleerida, kes on selle taga. Kuid üks nimi selle seltskonna üritustelt torkab silma, see on endine KGB ohvitser Vladimir Iljaševitš,” sõnab ta."

Detsembri alguses toimus erakonna kongress, kus ametlikuks esimeheks sai Julia Sommer.