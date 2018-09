INTERVJUU | EKRE-ga liitus endine diplomaat Toivo Tasa, kes välisministriportfelli esialgu ei ihalda

Ma arvan, et meil on - kui võrrelda, kas minust saaks tingimata välisminister või keegi teine tegelane - sellest olulisem on see, et on tarvis midagi ära teha, siis tuleb püüda ja pingutada rahva tahet täita. Täna on selle kõige jaoks veel natukene palju aega, tuleb veel arvamuste vahetusi nii erakonna sees kui ka erakondade vahel ja avalikkuses laiemalt.

Mis on teie jaoks EKRE lubaduste portfellist kõige olulisem?

Oeh, minu jaoks on üks olulisemaid see, millest räägitakse EKRE visioonis. See on sellest, milline on Eesti kodu 2030. aastal. See on niimoodi kokkuvõtlikult öeldes, seal on üsna detailselt neid asju loetletud.

Augustis lubas EKRE-ga kandideerida endine Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik ja siis mõtles järsku ümber - kas teil on perekonna toetus ikka olemas?

Vanem inimene, mis siin ikka. Kombeks on öelda, selle koha pealt ei pea midagi ütlema. On ikka toetus olemas jah. Ma ei oska küll härra Männiku eest midagi öelda, aga ma hindan teda väga kui asjatundjat meest.

Toivo Tasa on töötanud pikka aega diplomaadina. Ta on suursaadik olnud Austrias, Slovakkias, Sloveenias, Ungaris, Tšehhis, Šveitsis, Ungaris, Jaapanis ja Horvaatias. Ta on oli 2006-2008 riigikogu esimeeste Toomas Vareki ja Ene Ergma välisnõunik.

Erakonna esimees Mart Helme kommenteeris Tasa liitumist, väites, et endise diplomaadi kaasamine EKRE ridadesse lisab erakonnale rahvusvaheliste suhete alast kompetentsi.