Inga Raitar kandideerib riigikokku Roheliste Lõuna-Eesti kandidaadina

Raitar märkis, et ta võttis Roheliste pakkumise nende nimekirjas kandideerida vastu kahel põhjusel. "Meie maailmavaated on väga sarnased, nad soovivad sama siiralt maailma paremaks muuta kui ma ise. Ma ei näe põhjust, miks ma peaks raiskama oma energiat uue erakonna loomiseks selle pärast, et kaitsta lihtsaid ja inimlikke väärtusi: puhas keskkond, tugev kogukond ja jätkusuutlik majandus."

Roheliste esinaise Züleyxa Izmailova avaldas heameelt, et Raitas partei nimekirjas kandideerib. "Tal on suur elukogemus, süda õiges kohas ja laiad teadmised suhtekorraldusest, mis paratamatult on tänapäeva keskkonnahoiu juures aina tähtsamaks muutuv valdkond. Võru-, Valga- ja Põlvamaa inimesed saavad nüüd endale suurepärase esindaja parlamenti valida."