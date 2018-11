Imre Sooäär ja Andrei Korobeinik kandideerivad riigikokku Keskerakonna ridades?

Kella 13 paiku saatis Korobeinik meediaväljaannetele kirja, kus kutsub ajakirjanikke homme ennelõunal restorani Pegasus. "Tahame rääkida oma otsustest poliitikas ja meie valikutest eelolevatel riigikogu valimistel. Meil on plaan," seisis kirjas.

Mis plaan täpsemalt, pole öeldud. Mitmed allikad on Delfile kinnitanud, et mehed liituvad Keskerakonnaga. Kui Delfi selle kohta Korobeinikult küsis, ei kinnitanud ega ka lükanud ta seda ümber. Märkis vaid, et homme räägitakse täpsemalt.

Korobeinik lahkus Reformierakonnast oktoobri alguses, põhjendades seda erakonna muutumisega. "Kui sinu lemmikkohvikus muutub muusika ja uus valik sulle ei meeldi, pole mõtet DJ-d kiruda või enda plaadiga lavale ronida; kui teised külalised on rahul ja neile sobib, siis järelikult ongi sul aeg väljapääsu suunas liikuda. Seda ma nüüd teengi. So long and thanks for all the fish," jättis ta sotsiaalmeedias Reformierakonnaga hüvasti.

Natuke hiljem lahkus Reformierakonnast ka Sooäär. "Kui tunned, et vesi on su jalge all jões seisma jäänud, siis on aeg jõest välja astuda, ütlevad metsatargad. Olen jõudnud siseveendumusele, et Reformierakonna jõgi ei voola täna enam mind innustavalt vilkalt edasi, vaid on kuskil käärude vahel takerdunud. Ma ei saa minna sirge seljaga vastu valimistele, kui ma juba veel kujunemisjärgus erakonna programmi ei usu. Kui oled aga usu kaotanud, siis on kõige ausam otsus lahkuda," kirjutas ta sotsiaalmeedias.