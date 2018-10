Imagoloog Tiina Hiob: Keskerakonna uus slogan on filosoofiline, lausa igavikuline

Keskerakonna lööklause "Õiglane riik kõigile!" jätab Tallinna ülikooli reklaami ja imagoloogia õppekava kuraatori Tiina Hiobi külmaks.

"Varasemad Keskerakonna lubadused "Aitab!", "Töötab!", "Teeme teisiti!", " "Meie teeme!" on kõik lajatanud oma konkreetsuse ning jõulisusega. Mõnestki on saanud meemid, mis teisenedes ning konteksti vahetades elavad oma elu edasi. Need on olnud tegude tasandi lubadused," tuletas Hiob meelde vanu lööklauseid.

"Uus lause „Õiglane riik kõigile!“ on pigem filosoofilise tasandi lubadus, mis väljendab tõsiselt suuri, ehk isegi igavikulisi püüdlusi. See võib pimestada kergeusklikke optimiste, kuid ka nukralt muigama panna kauem koolis käinud inimese. Nagu ka paljud ja mis iganes reklaamlaused enne seda," andis Hiob karmi hinnangu.

Foto: Andres Putting

Kohaliku omavalitsuste valimiste slogan 2017. aastal - "Meie teeme!"