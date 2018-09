Hollywoodist poliitikasse! Kitarrist Priit Jürjens kandideerib riigikogu valimistel

"Olen hetkel olude sunnil pikemalt Eestis ja tunnen, et mõned asjad võiks teistmoodi olla. Ja kuna elu on õpetanud, et kui midagi tehtud tahad saada, pead ise tegema, siis tundus see kuidagi ainuõige valik," põhjendab Priit, miks kodumaale naasnuna nõnda kiiresti poliitika poole hakkas vaatama.

Jürjens ei karda EKRE broileriks olemist ega ka seda, et pärast valimisi ta kehva tulemuse pärast üle parda heidetakse. "Pikemas plaanis oleks neil minust kordades rohkem kasu ja ma arvan, et nad saavad sellest ise väga hästi aru," on mees enesekindel.

Artikkel refereeritud Õhtulehest