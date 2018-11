Herkel eelarvest: võtad katuseraha vastu, oled paha; ei võta vastu, oled ikka loll

“Vaatame riigieelarve katteallikaid ja ülesehitust ega leia kätte isegi seda kohta, kus seda teha. Ühelt poolt räägime pidulikult sellest, et riigikogu rolli tuleb suurendada, aga teiselt poolt sellise eelarve menetluse puhul on see ju naeruväärne ega toimi,“ kritiseeris Herkel.

Ühtlasi võttis Herkel teemaks katuseraha temaatika. „Mulle meeldis Margus Tsahkna hingestatud katuseraha-teemaline sõnavõtt. Võib-olla oleks veel rohkem meeldinud, kui ta oleks selgemalt tunnistanud, kuidas varemgi on katuseraha jagatud. Ja meeldis ka Tiina Kangro sõnavõtt, mis osutas sellele, mis on üldse riigikogu liikme roll riigieelarve puhul. Vabaerakond on proovinud katuserahaga hakka saada ühtepidi ja teistpidi. Võtad katuseraha vastu ja suunad neid mingiks heaks otstarbeks või ei võta vastu ja oled see loll, kes mitte midagi ei suuna. Mõlemat pidi on halb. Rõhutaksin siiski, et katuseraha kirjutamine valitsuse poolt otse riigieelarvesse on väga palju amoraalsem kui see, kui riigikogu liikmetel on mingigi võimalus eelarve puhul kaasa rääkida,“ märkis Herkel.

Vabaerakond on osutanud, et juhul, kui katuseraha jagamise ettepanekud tulevad rahanduskomisjoni lauale kolmanda lugemise ajaks, siis see on üldse kõige pimedam viis, kuidas ühed ettepanekud võivad komisjoni jõuda. „Sellepärast ärge palun imestage, et oleme neid väikesi ja üliväikesi asju vormistanud ka teiseks lugemiseks muudatusettepanekutena, et meie katuseraha ettepanekud oleksid kõigile nähtavalt läbipaistvad ja arusaadavad,“ lisas Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees.