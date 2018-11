Helve Särgava kandideerib riigikokku, et võidelda sotsiaalse ebaõigluse ja ametkondliku võhiklikkuse vastu

"Ütlen seda, mida olen ka varem öelnud: mina vahtu lööma ei hakka. Räägin seda, millesse usun ning teen alati seda, mida tõesti õigeks ja õiglaseks pean, olgu varem kohtunikuna või tulevikus Eesti parlamendis," ütles Särgava, kes peab otsust riigikogusse kandideerida enda poliitikas osalemise loomulikuks jätkuks.

"Kohtan igapäevaelus üha rohkem ja rohkem ametkondlikku ebapädevust. Samuti häirib mind ülereguleerimine – arvukate seaduste hulk on ületamas mõistlikku piiri," sõnas 40-aastase kohtunikukogemusega Särgava.

"Ei ole vaja teha seadusi seaduse tegemise pärast või lihtsalt seepärast, et meil on palgal ametnikud, kel pole tegelikult midagi eriti teha. Minu hinnangul peaksid seadused olema arusaadavad ning mõistetavad keskmise kodaniku jaoks," rõhutas Särgava. "Täna on õigusakte aga liiga palju ning nad on inimeste jaoks liiga keerulised. Kas tõesti peavad seadused olema arusaadavad ainult juristidele?" küsis Särgava.

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Rainer Vakra tunnustas Helve Särgavat senise silmapaistva töö eest Tallinna volikogu revisjonikomisjoni esimehena ning avaldas heameelt, et endine kauaaegne kohtunik on otsustanud riigikogusse kandideerida. "Olen veendunud, et parlament on õige koht Helve jaoks, tema kogemus ja elutarkus kulub seal väga marjaks ära," ütles Vakra.

Helve Särgava on Valgetähe III klassi teenetemärgi kavaler (2005), ta on valitud aasta emaks (2014) ja aasta naiseks (2016), samuti aasta pressisõbraks (2011).