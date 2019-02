GRAAFIK | Tänasest algas e-hääletus! E-hääletus on aastatega muutunud aina populaarsemaks

E-hääletada saab vaid arvutiga, nutiseadmega pole e-valimine võimalik. Elektrooniline hääletamine toimub eelhääletamise päevadel ööpäevaringselt.

Tasub rõhutada, et valimispäeval - 3. märtsil - e-hääletada ei saa. E-hääletamiseks on vajalik ID-kaart või mobiil-ID ja arvuti.

Täpsema info leiab e-valimiste kohta siit.

Loe e-hääletamisega seotud kümne levinuma müüdi kummutamise kohta siit.

Paralleelselt e-hääletamisega on võimalik alates tänasest anda oma hääl maakonnakeskustes, kus saab hääletada elukohast sõltumatult. Maakonnakeskuste valimisjaskonnad on avatud kuni 24. veebruarini. Alates 25.-27. veebruarini on võimalik hääl valimiskasti poetada juba elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Maakonnakeskustes avatud jaoskonnad leiab siit ning üle Eesti avatud jaoskonnad on loetletud sellel kaardil.

Head hääletamist!