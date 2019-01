GRAAFIK | Suurim naiste osakaal on roheliste valimisnimekirjas, väikseim Isamaa omas

Roheliste nimekirja 125 kandidaadist on tervelt 56 naised, mis tähendab, et naiste osakaal nimekirjas on 44,8 protsenti. Eesti 200 nimekirjas kandideerib riigikokku 51 naist, kes moodustavad nimekirjast 40,8 protsenti. Kolmandal kohal on 39,7 protsendiga Elurikkuse Erakond, mille 73-liikmelises nimekirjas on naisi 29.

Neljandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE), mille nimekirjas kandideerib 46 naist, protsent on seega 36. Reformierakonna nimekirjas kandideerib riigikokku 38 naist, mis moodustab nimekirjast 30,4 protsenti.

Keskerakonna nimekirjast leiab 35 naiskandidaati, naiste osakaal on seega 28 protsenti. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kandidaatide nimekirjas on naisi 26 ehk 20,8 protsenti ja Isamaa nimekiras 24 ehk vaid 19,2 protsenti.