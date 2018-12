FOTOD | Tallinna suurimas ringkonnas veab Keskerakonna nimekirja Mihhail Kõlvart

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas sõnas, et Mihhail Kõlvart on aastatega näidanud end tasakaaluka ja väga võimeka poliitikuna. Esimees lisas, et Kõlvart on andnud tugeva panuse Tallinna linna arengusse abilinnapea ja linnavolikogu esimehena ning seisnud kõigi Eestimaa elanike heaolu eest. „Mihhail on professionaalselt tegelenud spordiga ja annab oma teadmisi hea meelega edasi ka noortele. Nii nagu sport, on ka poliitika eelkõige meeskonnatöö, kus tuleb ühiselt pingutada ja üksteist toetada ka keerulisematel hetkedel. Olen veendunud, et pealinna suurimat valimisringkonda veab Mihhail samasuguse pühendumise ja kindlameelsusega, nagu kõiki teisi ettevõtmisi,“ tõi Ratas välja.

Eesti suuruselt teise valimisringkonna esinumber Mihhail Kõlvart tänas erakonda ja oma meeskonda usalduse eest. Ta rõhutas, et üheskoos seistakse õiglasema riigi eest, kus toetatakse igat inimest, hoolitakse teineteisest ning hinnatakse igaühe väärtust. „Kui oleme uhked enda riigi üle, oleme valmis ka rohkem panustama ja oma riigi eest seisma. Just seetõttu soovime pälvida ringkonnas suurima toetuse ja võita riigikogu valimised. Keskerakond on kahe aastaga näidanud, et suudab kanda valitsusvastutust ning viia ellu otsuseid, mis toovad kasu mitte vähestele, vaid suuremale osale Eesti inimestest,“ sõnas Kõlvart, viidates solidaarse tervishoiu tugevdamisele, palgavaesuse vähendamisele ning kohalike omavalitsuste võimaluste laiendamisele.