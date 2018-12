FOTOD | Ratas: Keskerakond ei lähe räpase valimiskampaaniaga kaasa

Ratas sõnas volikogu ees peetud kõnes, et järgmised kolm kuud on oodata jõulisi ja isiklikke rünnakuid Keskerakonna ja peaministri vastu ning mitmed opositsioonierakonnad on valmis pea kõigeks, et võimule pääseda. „Meil tuleb selleks vaimselt valmis olla. Väljakutsetele vaatamata läheme valimisi võitma ning püüdma kolmandikku ehk vähemalt 34 kohta riigikogus,“ ütles ta erakonnakaaslastele.

Ta tõdes, et riigikogu valimiste eel külvatakse taas palju hirme ning otsesõnu valetatakse rahvale nii maksulaekumiste, massiimmigratsiooni kui välis- ja julgeolekupoliitika teemadel. „Ma ei üllata kedagi, kui ennustan, et Eestit ootab inetu ja räpane valimiskampaania. Neil valimistel rünnatakse libauudiste ja pooltõdedega. Loodetavasti küll enam mitte kordagi vägivallaga. Me ei lähe selle jamaga kaasa. Oleme tulnud poliitikasse, et pakkuda kindlustunnet oma liikmetele, toetajatele ja kõigile Eestimaa inimestele,“ sõnas peaminister.

Erakonna esimees lisas, et nende Riigikogu valimiste põhiküsimus on, kes pakub rahvale kindlust ja kes külvab hirme ning lõhub ühiskonda. „Kui konkurendid hirmutavad inimesi pagulasmassidega, siis meie kordame kas või 100 korda päevas, et Keskerakonna juhtimisel ei ole ega tule kohustuslikke pagulaskvoote,“ rõhutas ta. „Kui konkurendid viitavad, et kütusehind on liiga kõrge, siis me küsime, miks te bensiini- ja diislikütuse aktsiise korduvalt tõstsite. Ja tuletame meelde, kes tühistas Reformierakonna valitsuse poolt selleks aastaks plaanitud diislikütuse aktsiisitõusu,“ jätkas esimees.