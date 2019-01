FOTOD | Metsoja, Savisaar ja Talve kiitlevad ühisel valimisplakatil "viimase miili" internetiprojektiga

Esmapilgul pisut krüptilise sõnumiga plakatil on täpsemal vaatlusel teksti “Saagu valgus” ja kolme erinevast parteist pärit poliitiku taustal interneti valguskaablid, mis tõid tähelepanelikumale poliitika jälgijale selguse, et poliitikud reklaamivad oma ühist tööd.

Nimelt on need kolm poliitikut aastaid tegelenud sellega, et kiire internetiühendus suurlinnadest kaugemale jõuaks. Ja seda valguskaabli vahendusel, mille abil on võimalik vaskkaabliga võrreldes kordades kiiremat internetiühendust pakkuda. “See on tegevus, mida oleme aastaid riigikogus ajanud ja millega on ka tulemus saavutatud. Eesmärk oli näidata, et saame ka üle erakondade asju teha ning nii peabki tegema,” ütles Tanel Talve Delfile.

“Ei saa ainult üksteisele kaikad kodarasse visates edasi minna. Ma arvan, et see on väga äge asi, et me suudame ka valimiseelsel ajal ühe plakati peal olla,” märkis Talve ja lisas, et koostöö muudab kõigi elu paremaks.

Talve on kindel, et kui nad poleks Savisaare ja Metsojaga kolmekesi koos “viimase miili” algatusega tegutsenud, oleks paljud kohad pidanud kiire interneti ühenduse lootuse maha matma.

“Täna oleme seisus, kus Elektrilevi on lubanud üle 200 000 aadressi ära teha. Lisaks veel siis teised sidevõrgu ehitajad. Me oleme väga kõva asja käima lükanud. Loomulikult tulebki edasi tegutseda selle nimel, et see pooleli ei jääks,” viitas Talve ka edaspidisele koostööle.

Ta tõdes, et mõne koha peal on riigikogu saadikute käed lühikeseks jäänud. “Oleks ise tahtnud sujuvamalt, arusaadavamalt ja rohkem selgitavamalt."