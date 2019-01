FOTOD | Kristina Kallas Eesti 200 valimiskongressil: maksusüsteem tuleb ümber teha! Osa maksukoormusest tööjõult üle varadele

Kui me eelmise aasta mais oma manifestiga välja tulime, siis oli meie põhiline sõnum ka see, et me räägime otse ja ausalt nendest teemadest, mis tegelikult Eesti elu järgmise 20 ja 50 aasta jooksul mõjutavad. Ma usun siiralt, et see on ka peamine põhjus, miks teie kõik täna siin olete.

Me ei lükka karme tõdesid vaiba alla ja me usume, et meil on ideid ja lahendusi, kuidas nende väljakutsetega tegeleda. Otse ja ausalt asjadest rääkimine ei ole alati valutu, mida me kogesime kõik ka mööduval nädalal.

Üks valus teema, eestlaste ja teisest rahvusest inimeste lahku elamine, mille me tõstatasime, on Eesti õrn koht. Nii õrn, et me ei julge sellest isegi rääkida kartmata haiget saada. Teisest rahvusest inimeste sissetulekud on keskmiselt eestlaste omadest madalamad, nende hulgas on rohkem pikaajalisi töötuid ning erinevused on sees ka tervena elatud aastates. See teeb meie majanduse nõrgemaks, meie kultuuri vaesemaks ning meie poliitika heitlikumaks. See teeb meid riigina haavataks ja ebakindlaks. Me peame suunama nüüd lõpuks ometi kogu oma tähelepanu sellele, et viia kogukonnad kokku ja parandada vanad haavad.

Eesti 200 programmis on mitmeid olulisi samme selle eesmärgi nimel – kõikide Eestimaa laste kokku viimine ühte lasteaeda ja kooli, eesti keele õppe mahtude märkimisväärne suurendamine ja seda ka siia tulevatele uutele talentidele ning ühiskondlik kokkulepe sellest, et me enam mitte kunagi ei väljasta Eestis sündivatele lastele määratlemata kodaniku passi. Kõik need lapsed on meie, Eesti lapsed.

Aga meil on veel üks ebamugav tõde, millest me ei taha rääkida. See on rahvastiku kahanemine. Kõik meie senised arutelud on võtnud vaikimisi eelduseks selle, et rahvastiku kasv lähiajal on võimalik. Muidugi, me peame sihikindlalt selle nimel tegutsema. Kuid me näeme täna seda, et elanikkonna kasvu pikk ajastu, mis kestis Euroopas ja ka Eestis ligi sajandi, on tänaseks läbi. Me teame ka seda, et teadlased Eestile elanikkonna kasvu ei prognoosi kogu käesoleval sajandil.

2017. aastal Inimarengu aruande jaoks tehtud Eesti demograafide prognoosid näitasid, et ükskõik, kas rõhutakse sisserände suurendamisele või sündimuse kasvatamisele või mõlemale korraga, väheneb Eesti rahvastik sajandivahetuseks sellegipoolest. Veelgi valusam on meie heaoluriigi jaoks olukord tööealiste inimeste osas, kelle arv väheneb järgmise kahekümne aasta jooksul ligi 10% isegi kõige heleroosama rahvastikuprognoosi korral. See on üks olulisemaid teadmisi, mida poliitikakujundajad peavad arvesse võtma ükskõik millise pika plaani tegemisel.

Euroopa majandus jahtub ja Eesti majandus on ajalooliselt alati võimendusega reageerinud globaalsetele majandusmuutustele, sest me oleme olnud väike ja avatud majandus, mis liiga palju sõltub väliskapitalist. Kõik meie riigieelarvete aluseks olevad majandusprognoosid on alati põhinenud pigem roosadel stsenaariumitel.

Milliseid otsuseid me peaksime tegema täna, teades neid prognoose? Milline peaks olema meie pikk plaan? Kuidas me kasvatame oma majandust ja jõukust, kui me teame, et töökäte arv aina kahaneb? Kuidas me peame üleval oma tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi? Kas ja kuhu on vaja ehitada uusi koolimaju, kultuurikeskusi ja neljarealisi kiirteid? Oluline on ausalt otsa vaadata ka sellele ebamugavale küsimusele: kas Eesti vajub siis veelgi rohkem Tallinna poole kaldu ja kaob meile sajandeid omaseks olnud hajaasustus? See on stsenaarium, mille realiseerumist ei soovi Eestis ilmselt keegi, ning selle ärahoidmiseks on vaja tegutseda juba täna.

Eesti 200 programm on kantud nendest ebamugavatest tõdedest. Me saame edukad olla siis, kui me endale ei valeta.

Räägime otse ka õpetajate puudusest, rahvusliku kapitali väljavoolust ja väliskapitalist sõltuvusest, liiklussurmadest meie ikka veel välja ehitamata maanteedel, vaesusest, raiskavast riigikorraldusest ja riigireformi paigalseisust, töötegijate nappusest, logisevast sotsiaalsüsteemist, teaduse alarahastamisest, metsa väärtustamisest ja väärindamisest, tervena elatud aastatest.

Millist riiki Eesti 200 soovib tulevikus näha?

Esiteks, me soovime INIMLÄHEDAST RIIKI. Meie kõige olulisem vara on meie inimesed. Aga nagu eespool nägime, siis inimesi jääb meil aina vähemaks. Seega, käesoleva sajandi Eesti arengu võtmeküsimus on see, kas me suudame piisavalt ja targalt investeerida oma inimestesse.

Mitte üksnes nende arengusse, aga ka nende turvatundesse. Me lihtsalt peame oma sotsiaalkaitse süsteemi tegema bürokraatiavabaks, kvaliteetseks ja ühtlaselt kättesaadavaks üle kogu Eesti. Pöörame riigi ümber ja korraldame kõik sotsiaalteenused lähtudes mitte sellest, kuidas on mugav neid riigil administreerida, vaid sellest, kuidas on inimesel mugav teenust saada.

Vabastame kohalikud omavalitsused keerulisest ja koormavast sotsiaalteenuste osutamise kohustusest ning loome üle Eesti tugevad Heaolu keskused, kus ühest uksest sisse astudes saab inimene kõik temale vajaliku toe toimetulekuks ja tervise edendamiseks.

Usaldame rohkem, ka rahaliselt, kogukondi – just kogukond, mitte niivõrd omavalitsusi - kes tegelikult tunnevad päris kohalikke muresid oluliselt paremini kui keegi teine. Anname neile vastutust ja usaldame neid oma elu korraldama.