FOTOD | Keskerakonna esinumber Mustamäel ja Nõmmel on Taavi Aas

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles, et Taavi Aas on tõestanud ennast Tallinna linnapea ametis ning pälvinud kohalikel valimistel pealinlaste usalduse. „Tallinn ehitab palju ja algatab palju. Erinevad rahuloluküsitlused on näidanud, et pealinna elanikud hindavad Tallinna juhtimist ning arengusuundi. Selles on kindlasti väga oluline osa just Taavi Aasal ja tema pikaaegsel tööl linna arendamisel. Tallinlased on Keskerakonda aastaid usaldanud ning usun, et samasuguse tugeva toetuse pälvib Aas ja tema meeskond ka riigikogu valimistel,“ sõnas Ratas.

Aas tänas erakonda usalduse eest ja loodab teha Mustamäe ja Nõmme inimeste toel hea tulemuse. „Oleme olukorras, kus vabariigi valitsus ja Tallinna linnavalitsus tegutsevad ühiselt, pingutavad üheskoos,“ ütles linnapea. Ta lisas, et Tallinn ja tema elanikud on väga palju võitnud sellest, et Toompea ja all-linna vastasseis on lõppenud. „Oluline on, et Toompea ja all-linna läbisaamine jätkuks ka tulevikus, sel juhul võidavad nii Tallinn kui ka kogu Eesti.“

„Olla Põhjamaades oma elatustasemelt, jõuda Põhjamaadesse oma tervisenäitajatelt, saada põhjamaalaseks oma suhtumiselt – need peavad olema meie meeskonna sihid,“ lisas Aas, kelle sõnul vajab Eesti tugeva keskklassiga ühiskonda, kogukonda, mis näeb ja märkab igaüht.

„Me tähtsustame majandusarengut, kuid samavõrd on kallis meile keskkond. Tuleb edendada ettevõtlust, kuid peame oluliseks ka meie vanema põlvkonna toimetulekut. Meile on kallis eestlus, kuid see armastus ei saa tulla teiste Eestis elavate rahvuste enesetunde arvelt,“ ütles Aas.