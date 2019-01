FOTOD | Eesti 200 majandusprogramm: anname ajutised tööload kõigile välismaalastele, kes soovivad siin töötada ja seadusi järgivad

"Eesti riigi majandust peaksid iseloomustama tugevad rahvuslikul kapitalil põhinevad globaalsed ettevõtted. Teine oluline põhimõte on ettevõtjate usaldamine, mis peab riigi tegevuses välja paistma," seisab nende pressiteates.

"Eesti 200 hinnangul tuleks peakorterite maa poole liikumiseks kõigepealt leppida kokku agressiivses välismajanduspoliitikas, millega toetame meie oma rahvuslikke tšempione – ettevõtteid, kes suudavad rahvusvaheliselt kasvada, jättes peakontori, kõrgepalgalised töökohad ja kasumi Eestisse."

Analüüsitakse, et teel peakorterite maaks on kuus suuremat takistust: kapitali hind ja kättesaadavus, tööjõu kättesaadavus, teaduse ja hariduse alarahastus, sise- ja välisühendused, loodusvarade vähene väärindamine ja ärikeskkonna puudujäägid.

"Eesti majanduse arenguhüppeks on vaja reaalselt lisakapitali. Meie suur eesmärk on tuua Eesti elanike kogutud pensioniraha Eestisse tagasi – pensionifondide rahast vähemalt poole peaks paigutama Eesti ettevõtetesse. See tooks Eesti majanduse järgmise viie aasta jooksul 4 miljardit eurot. See on väga oluline summa olukorras, kus me tavaliselt rõõmustame iga miljonilise välisinvesteeringu üle. Samuti on oluline see, et läbi riigiettevõtete börsileviimise ja kapitalituru elavdamise saaksid järjest enam Eesti inimesi ka meie majanduse omanikeks," ütles Eesti 200 juhatuse liige Priit Alamäe.