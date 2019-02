FOTO | Valimised lähenevad! Mailis Repsi kohta levis eksklik foto, et just tema pärast heisati Kohtla-Järvel Venemaa lipp

Pildi teemal võttis sõna näiteks Juku-Kalle Raid (kandideerib Vabaerakonna ridades). "Täna imbus Kohta-Järvele Mailis Reps, eks ikka eestikeelset kooli, poodi, leheputkat ja midagi ehk veel (mis alles) kinni panema, mille puhul heiskasid kohalikud repslased pidulikult Vene lipu. Sedapsi," arutles Raid.

Fotot on jaganud näiteks ka reformierakondlane Kristen Michal. Kohtla-Järve linnakantselei infotöötaja Igor Parv sõnas Delfile, et linnas viibis ametlik delegatsioon Venemaalt Novgorodist. "Kui tuleks delegatsioon näiteks Soomest, siis linnavalitsuse ees oleks Soome lipp," tõi ta võrdluse.

Keskerakonna juhatuse liige Raimond Kaljulaid mõistis hukka valeuudiste levitamise valimiskampaanias. "Olen 100% kindel, et reformierakondlased ja teiste erakondade poliitikud teavad, et lippudel Kohtla-Järvel ei ole muud seost kui välisdelegatsiooni külaskäik. Tegemist on valeuudiste teadliku levitamisega juhtivate poliitikute poolt," ütles Kaljulaid.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps viibis Kohtla-Järvel, kuna kohtus Ahtme Gümnaasiumi, Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi juhtkonna, hoolekogu ja õpilasesindustega.