FOTO | Reformierakond alustas valimiskampaaniaga: soovime anda inimestele kindluse, et meil on olemas parempoolne ja tulevikku vaatav plaan

"Alustame kampaaniaga, sest soovime anda inimestele kindluse, et Reformierakonnal on olemas Eesti huve arvestav, parempoolne ja tulevikku vaatav plaan tänase ambitsioonitu isejuhitava riigijuhtimise kõrval. Eesti inimesed ootavad, et terve mõistus riigijuhtimisse toodaks," ütles Reformierakonna peasekretär Kert Valdaru.

"Parema tuleviku nimel on Reformierakonnal juba täna olemas parem majandusplaan, mis tõstab inimeste sissetulekuid ega karista ettevõtlikkust ja töötamist enam kui 6000 erineva tulumaksuastmega," rääkis Valdaru.

Reformierakonna peasekretär loetles, et partei maksuplaan näeb ette 200 miljoni euro Lätist tagasitoomist. "Meie parem pensioniteplaan väärtustab eakaid, tõstes nende pensioneid 200 eurot ja samuti toetades üksielavaid pensionäre. Lõpetame ka töötavate pensionäride kõrgema maksustamise."

Ühtlasi lubab erakond ka paremat arstiabi kättesaadavust ja ravijärjekordade lühendamist.

Õpetajatele lubatakse kuni 2000 euroni küündivat palka. "Selleks, et Eestis elavatel inimestel oleks võrdsed võimalused hakkama saamiseks, loome ühtse eestikeelse haridussüsteemi alates lastaedadest," lubas Valdaru.