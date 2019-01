FOTO | Poliitiline välireklaam on tänasest keelatud, kuid teatud nõkse tundes saab seda siiski teha

"Kui kandidaat kasutab enda või tema erakonna kasutuses oleval sõidukil, sealhulgas haagisel, nime, fotot ja logo, ei ole tegemist poliitilise välireklaamiga," ütles Delfile PPA pressiesindaja Martin Luige. ". Samas ei ole lubatud välireklaami keelu ajal kasutada sõidukil kandidaadi numbrit ega otsest üleskutset tema või kellegi teise poolt hääletada."

Kaks aastat tagasi on järelkärul olevale reklaamile andnud hinnangu justiitsministri õigusnõunik Kert Karus, kes toonitas, et kuigi autodele võib poliitikute nimi teatud tingimustel ka muidu keeluperioodil lisatud olla, ei käi see järelhaagiste kohta. Arvamuse avaldas toona Virumaa Teataja.

Samuti on Delfi varasemalt kirjutanud politsei seisukohast, et ilmselgelt on seos käesolevate valimistega, kui sõidukile on kantud nendel valimistel ülesseatud tunnuslause, kandidaadi number või üleskutse valida kellegi kasuks.

Kas Kaja Kallase pildiga bussi on lugejate sõnul nähtud Tartumaal Puhjas ringi sõitmas.