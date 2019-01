FOTO | Poliitiline välireklaam on tänasest keelatud, kuid leidub siiski rikkujaid

Sarnase järelkäru osas on 2017. aastal andnud hinnangu Justiitsministri õigusnõunik Kert Karus, kes toonitas, et kuigi autodele võib poliitikute nimi teatud tingimustel ka muidu keeluperioodil lisatud olla, ei käi see järelhaagiste kohta.

Samuti on Delfi varasemalt kirjutanud politsei seisukohast, et ilmselgelt on seos käesolevate valimistega, kui sõidukile on kantud nendel valimistel ülesseatud tunnuslause, kandidaadi number või üleskutse valida kellegi kasuks.

Politsei uurib ülaoleval pildil kujutatud järelhaagisel olevat reklaami.