ERJK otsus: Keskerakond peab tagastama üle 1,2 miljoni euro väärtuses keelatud annetusi

Komisjon hinnangul selgub endise Keskerakonna reklaamipartneri Paavo Pettai esitatud tõenditest ja dokumentidest, et partei on saanud keelatud annetusena üle 1,2 miljoni euro.

ERJK abiesimees Kaarel Tarand ütles Delfile, et nad ootasid erakonnalt kaks kuud tõendeid, mis seda infot ümber lükkaks, kuid tähtajaks sellist materjal ei esitatud.

Ametlik otsus saadetakse erakonnale paari päeva pärast.

Keskerakonnal on võimalus see otsus alates kättesaamisest 30 päeva jooksul kohtus vaidlustada.

Keskerakond lubas kohtusse pöörduda

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb sõnul pole ERJK otsus tõsiseltvõetav ning erakond pöördub otsuse osas kohtusse.

Korbi väitel pole ühtegi lepingut, arvet või muud tõestust, et aastatel 2009 kuni 2015 on Midfield OÜ jätnud esitamata enam kui 1,27 miljoni euro eest arveid ning lisas, et seda on korduvalt tõendatud ka ERJKle.

Ta lisas, et Keskerakond on põhjalikult vastanud ERJK-le ning toonud seejuures välja mitmed valeväiteid ja vastuolud, mida komisjon pole arvesse võtnud.

"On tõendamata, et Pettai esitatud arved seonduvad Eesti Keskerakonnaga ning seda on tunnistanud ka komisjon ise, keda see teadmine otsuse tegemisel kummalisel kombel siiski ei seganud," tõdes Korb.

Korb ütles veel sedagi, et ekspert, kellele komisjon otsust tehes tugines, pole suutnud tõendada oma järelduste paikapidavust ega kaasanud erakonda ekspertiisi tegemisse, mistõttu on ta erakonna juristide hinnangul ise rikkunud seadust.