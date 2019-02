Erinevalt Kadri Simsonist jättis Jüri Ratas enda koalitsioonieelistused lahtiseks

"Tõsi on see, et koostöö tänaste valitsuspartneritega on olnud minu arvates hea ja hoolimata sellest, et meil on maailmavaated erinevad, oleme suutnud otsustada ikkagi väga põhimõttelisi ja suuri reforme Eesti ühiskonnas," ütles Ratas valitsuse konverentsil vastuseks Delfi reporteri küsimusele. mitmeid suuri asju. Seda, missuguseks kujuneb koalitsioon, otsustavad valijad, lisas ta.

Eesti Päevalehe küsitluse kohaselt eelistaksid Keskerakonna valijatest 24 protsenti koalitsiooni Reformierakonnaga, 17 protsenti senise koalitsiooni jätkamist ja 15 protsenti koalitsiooni Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga.

Jüri Ratase kui peaministrikandidaadi toetajate seas oleks 20 protsendiga populaarseim Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon.